ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Според разследването по-голямата част от маршрута Чиприян се е движил със средна скорост около 150 км/ч

Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия, обвинен в умишлено причиняване на смъртта на шестима мигранти при тежката катастрофа на бул. „Тодор Александров“ в Бургас.

Трагедията се разигра в четвъртък вечерта, след като автомобилът, управляван от Страте Чиприян, падна в езерото "Вая" след продължителна гонка с полицията. В колата са пътували девет мигранти от Афганистан.

Според разследването по-голямата част от маршрута Чиприян се е движил със средна скорост около 150 км/ч и в продължение на близо 70 километра не се е подчинил на полицейските разпореждания. Преследван е бил от три екипа на „Гранична полиция“.

Камери показват, че след навлизане в насрещното движение той едва се разминава с два автомобила и застрашава други участници на кръстовище. Мигрантите са вървели три денонощия преди да бъдат качени в колата, а точният пункт на натоварване предстои да бъде установен след изследване на телефона на обвиняемия. Крайната им цел е била София.

Прокуратурата настоя за най-тежката мярка, подчертавайки, че поведението на Чиприян показва умисъл и съзнателно пренебрегване на многократните полицейски разпореждания.

Защитата твърди, че в действията му няма умисъл и че обвиняемият е действал под натиск. Обвиняемият няма предишни присъди, оказал е пълно съдействие на разследващите и е дал подробни показания — включително как е попаднал на обявата за превоза и кога е пристигнал в България.

В съдебната зала 26-годишният обвиняем заяви, че е изгубил управление над автомобила, заради поставена пред колата предпазна лента с шипове. По думите му поръчителят на превоза е следял местоположението му и го е заплашил, че ако откаже да изпълни задачата, ще навреди на него и на семейството му.

Чиприян твърдял, че в гора край път е видял група хора, които трябвало да качи, а когато опитал да се откаже и напуснал автомобила, бил заставен със заплахи да продължи. За извършеното престъпление законът предвижда между 10 и 20 години лишаване от свобода.

#Бургас #езеро Вая #катастрофа

