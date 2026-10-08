България отстъпи на Филипините на световното първенство по бадминтон в Кайро

Българският национален отбор по бадминтон за юноши и девойки до 19 години допусна трето поражение на световното отборно първенство за смесени състави в Кайро, Египет. Родните състезатели отстъпиха на Филипините с 0:2 в поредния си двубой от надпреварата.

След този резултат България вече има две победи и три загуби от началото на световния шампионат.

Националите ще имат възможност да подобрят баланса си още тази вечер, когато им предстои среща с отбора на Кипър.

Българският състав включва Теодор Митев, Георги Рупцов, Патрик Димитров, Майкъл Попов, Стилиян Нановски, Елена Попиванова, Лили Радева, Симай Мехмедова, Александра Пейкова и Виктория Попова.

Начело на отбора са треньорите Иван Русев и Илиян Кръстев, които водят младите български състезатели в надпреварата в египетската столица.