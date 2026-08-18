България отстъпи пред Словения на Евробаскет 2026 за момичета до 16 г.

Националния тим на България по баскетбол за момичета до 16 години допусна поражение от Словения с 45:82 (9:18, 13:23, 11:25, 12:16) в осминафинален двубой на европейското първенство в дивизия "А", което се провежда в Румъния.

Така българките ще продължат участието си в битката за разпределение на местата от девето до 16-то, като утре ще се изправят срещу загубилия от мача между Турция и Хърватия.

Словенките установиха контрол върху срещата още в началните минути и не изпуснаха водачеството до края. На почивката българският отбор изоставаше с 22:41, а преди последната четвърт резултатът бе 33:66. Най-голямата разлика достигна 44 точки.

Виктория Зелкова бе най-резултатна за България с 12 точки, 4 борби и 4 асистенции, докато Кармен Георгиева завърши с 11 точки и 3 борби.