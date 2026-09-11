Реал Мадрид прати Ели Ндиай под наем в Ховентут

Реал Мадрид официално преотстъпи Ели Ндиай на Ховентут за целия сезон 2026/27. 22-годишното тежко крило се завърна в испанския баскетбол след престоя си в САЩ, но няма да бъде част от състава на „белите“ през настоящата кампания.

Ндиай започна предсезонната подготовка с Реал Мадрид и тренираше като пълноправен член на отбора. Старши треньорът Педро Мартинес обаче разполага с достатъчно варианти на неговата позиция и клубът потърси възможност младият баскетболист да получава повече игрово време другаде.

Ситуацията около испанския национал се разви любопитно през лятото. Валенсия Баскет прояви интерес към него, но Реал Мадрид използва правото си да изравни офертата и така запази правата му, без обаче завръщането му в първия състав да бъде част от първоначалните планове.

Ндиай премина през школата на Реал Мадрид, към която се присъедини едва на 13 години. Пабло Ласо му даде дебют за представителния отбор, а впоследствие при Чус Матео той постепенно се утвърди като част от ротацията.

Един от най-значимите моменти в първия му период в Мадрид беше спечелването на Евролигата през 2023 година. С екипа на испанския гранд Ндиай има още три титли в първенството, една Купа на Краля и три Суперкупи, а през 2021 година беше избран за най-полезен играч на младежкия турнир на Евролигата.

През 2025 година той реши да преследва възможност за реализация в НБА и подписа двустранен договор с Атланта Хоукс. Ндиай получи ограничени възможности в САЩ, основно в отбора от Лигата за развитие, а контузия допълнително затрудни престоя му. Договорът му беше прекратен през зимата, а след ново участие с Атланта в Лятната лига той насочи усилията си към завръщане в Европа.

В Ховентут Ндиай ще се конкурира за място на позиция №4 с Емир Сюлейманович и Куам Чийтъм. Отборът на Дани Мирет подсили сериозно състава си през лятото, като разполага и с опитни имена като Анте Томич и Рики Рубио, а в Бадалона се завърна и Нико Лапровитола.

Ховентут ще участва както в Лига Ендеса, така и в европейските клубни турнири през сезона, което ще даде на Ндиай възможност да натрупа игрови минути и да продължи развитието си, преди да се завърне в Реал Мадрид.