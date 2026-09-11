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Академик Пловдив ще носи името Ботев Академик

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Академик Пловдив ще носи името Ботев Академик
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Баскетболният Академик Пловдив ще носи името Ботев Академик, обявиха от клуба на пресконференция, която се състоя на стадион "Христо Ботев". В нея участваха президентът на клуба Васил Врачев, треньорът Йордан Янков, представителят на Сдружение ПФК Ботев Радослав Кошински, баскетболната легенда Милко Арабаджийски, както и бившите футболисти на Ботев (Пловдив) Атанас Пашев и Лъчезар Балтанов.

Президентът на клуба Васил Врачев обяви, че решението е било взето след проведено общо събрание.

"Възстановяваме една традиция, която е носила много успехи. Мисля, че сега е моментът да направим това възстановяване, за да вървим напред. Академик си остава като основа, а Ботев ще бъде бъдещето за баскетбола в Пловдив", каза още Врачев.

Помощник-треньорът на Академик Йордан Янков, който се завърна в клуба като част от щаба на наставника Давид Мазур, допълни, че предстои построяване и на нова зала, която по думите му ще помогне клубът да се развива.

"Академик е една основа, върху която можем да изградим бъдещето като Ботев. Имаме визия след построяването на комплекса за следващите 30 години - развитието на младите, постигането на успехи и вкарването им в спорта. Надявам се това да е добра инициатива и смятам, че това бъдеще, което името Ботев ни дава, ще е много полезно за всички", обясни Янков.

Така през новия сезон в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ) ще има пловдивско дерби между Ботев Академик и Локомотив Пловдив, които са двата пловдивски отбора в елита на българския мъжки баскетбол.

#БК Ботев Академик

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