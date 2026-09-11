БК ЦСКА започва предсезонната подготовка с домакинство на Миньор 2015

Отборът на ЦСКА обяви програмата на контролните си срещи преди началото на сезон 2026/2027 в Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже.

"Червените" ще приемат пернишкия Миньор 2015 на 12 септември (събота) в своята зала в София, а мачът е с начален час 18:00.

На 16 септември (сряда) от 17:00 часа, отново в Арена IZZI в столицата, състезателите, водени от старши треньора Йордан Бозов, ще се изправят срещу Академик Пловдив, който вече ще носи името Ботев Академик.

Следват контроли с Берое и Ботев 2012 Враца, съответно на 20 и 26 септември.

Столичният тим ще бъде сред участниците на турнира в памет на Пенка Стоянова, който е планиран за 2 и 3 октомври в Пловдив. Част от надпреварата ще бъдат още Локомотив, Левски и Ботев Академик.

В състава на ЦСКА са Мартин Русев, Иван Димитров, Виктор Гергов и Александър Александров, които се завърнаха в редиците на „червените“. Останалите са играчи от школата, които ще дебютират при мъжете. Това са Георги Димов, Кристиян Андреев, Борис Гидов, Кристиян Каменски, Алекс Петков, Боян Кьосев и Стефан Михайлов.