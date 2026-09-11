Локомотив Пд стартира със загуба подготовката си за новия сезон в НБЛ

Локомотив Пловдив започна със загуба подготовката си за новия сезон. Действащите вицешампиони в НБЛ допуснаха поражение срещу Рапид Букурещ със 73:101 в контрола, която се изигра в "Арена СамЕлион".

Смяната на водачеството бе водещ фактор в началните минути. Постепенно символичните домакини взеха аванс, който доближи двуцифрените изражения, но бе само точка в края на дебютната част.

Символичните гости отвърнаха в началото на втория период и обратът бе постижима цел. Последва отговор и на румънците, за да поддържат крехка дистанция и да се изстрелят на голямата почивка при 47:40. Отборът от Букурещ завиши значително оборотите при подновяването на играта и разликата на бърза ръка стана двуцифрена.

До края на третата десетка „черно-белите“ все по-трудно намираха решения да отговорят и техните съперници се отскубнаха с 29 точки. Интригата в последната част определено липсваше и така за двата отбора остана само да доиграят мача.

За състава на Асен Николов това бе първа проверка от подготвителния период. От своя страна румънците записаха две победи и една загуба при турнето си в Самоков тази седмица, в която изиграха още приятелски мачове със Спартак Плевен и Рилски спортист.

Следващата контрола за Локомотив ще бъде на 22 септември, когато насред Пловдив ще спори с друг румънски отбор - Университатя Крайова.