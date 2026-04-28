България победи Испания и завърши девета на световното отборно първенство по бадминтон

Женският национален отбор на България завърши на девето място на Световното отборно първенство по бадминтон в Хорсенс, Дания, след като постигна победа с 3:2 срещу Испания в последния си мач от група D.

В отделните срещи Калояна Налбантова се наложи над Клара Асурменди с 21:14, 21:15 за 37 минути, а Гергана Павлова победи Кристина Теруел с 21:16, 21:12 за 39 минути. На двойки сестрите Стефани и Габриела Стоеви също бяха убедителни и надделяха над Никол Карула и Кармен Мария Хименес с 21:11, 21:7.

В останалите два двубоя 15-годишната Елена Попиванова отстъпи на Инес Костеро с 18:21, 12:21, а двойката Налбантова/Павлова прекрати участието си срещу Паула Лопес и Лучия Родригес след загубен първи гейм с 12:21.

Преди този успех българките записаха поражения от Тайланд и Република Корея, което им отреди третото място в групата. По-късно днес двата азиатски тима ще определят победителя в потока.

България участва в състав Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова и Елена Попиванова. Тимът е воден от треньора Петя Неделчева-Хранова и по-рано през годината спечели европейската отборна титла в Истанбул.