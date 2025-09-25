БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
България поглежда към полуфиналите на световното първенство волейбол

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще има трудна задача срещу отбора на САЩ на четвъртфиналите.

Снимка: en.volleyballworld.com
Българският национален отбор по волейбол за мъже ще търси място в Топ 4 на световното първенство във Филипините. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще срещне САЩ в последния мач от четвъртфиналите на Мондиала. Срещата ще стартира от 15:00 часа българско време в Пасай Сити. Международният волейболен съдия Озан Саръкая от Турция ще бъде първи съдия на четвъртфиналния сблъсък.

Българите нямат грешка от началото на шампионата и доказателство за тези думи са четирите победи, които извоюваха до този момент. „Лъвовете“ дадоха заявка за силно представяне още в груповата фаза, където финишираха на върха. По този начин „трикольорите“ имаха по-лесен съперник на осминафиналите в лицето на Португалия. Макар известните колебания, които показаха срещу португалците, българските волейболисти си свършиха работата с 3:0, за да намерят място в сред осемте най-добри на Мондиал за първи път от 15 години насам.

Единственият проблем в редиците на българите е контузията на Илия Петков. Централният блокировач се контузи в мача с „мореплавателите“, но се очаква да е на линия за днешния мач.

От своя страна САЩ също се радва на страхотно представяне до този момент на шампионата. Съставът на Карч Кирай спечели своята група и без проблеми си гарантира класиране в следващата фаза. Американците срещнаха най-сериозното си предизвикателство на осминафиналите, където трябваше да правят обрат срещу Словения след 3:1.

„Янките“ не са с оптималния си състав, като вече липсват имената на Матю Андерсън, Максуел Холт, Тори Дефалко, но все още могат да разчитат на Ерик Соджи, Мика Кристенсен и Джефри Джендрик. Сериозна опасност представлява и Габриел Гарсия, който се явява големият лидер на американския отбор на това първенство.

В исторически план „лъвовете“ изпитват сериозни трудности срещу американците, като за 22 мача имат само 7 победи срещу 15 загуби. В последните пет срещи „трикольорите“ имат един успех, като той датира от Лигата на нациите през 2019 година.

Ако българският тим пребори коравия си съперник, на полуфиналите ще спори с победителя от двойката между Иран и Чехия, които ще се срещнат днес от 10:30 българско време. Само преди ден бе оформен и първият полуфинал, противопоставящ Италия и Полша.

