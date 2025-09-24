БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полша ще търси реванш от Италия за финала на световното по волейбол през 2022 г.

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
"Дружина полска" постигна чист успех във втория четвъртфинал за деня срещу Турция.

Национален отбор на Полша по волейбол
Снимка: БТА
Националният отбор на Полша по волейбол се класира за полуфиналите на световното първенство за мъже във Филипините. "Дружина полска" постигна чист успех във втория полуфинал за деня срещу Турция - 25:15, 25:22, 25:19.

Така поляците ще спорят за място на финал на шампионата на планетата срещу Италия в повторение на битката за златните медали от 2022 г, спечелена от "Скуадра адзура" в четири гейма.

Полша взе убедително първата част и се движеше комфортно и във втората преди южната ни съседка да стопи изоставането си от пет точки на една. Поляците все пак затвориха гейма и след това отвориха ранна преднина в третия, благодарение на която стигнаха финалната права без проблем.

Утре са останалите два четвъртфинала от програмата на световното първенство. От 10:30 часа играят Иран и Чехия, а в 15:00 часа българско време е мачът между САЩ и България. Победителите от тези две двойки ще играят помежду си в полуфиналите в събота.

#Национален отбор на Турция по волейбол за мъже #Национален отбор на Полша по волейбол за мъже #Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г.

Италия е първият полуфиналист на световното по волейбол
Италия е първият полуфиналист на световното по волейбол
Женският национален отбор по волейбол ще има нов селекционер Женският национален отбор по волейбол ще има нов селекционер
Чете се за: 01:05 мин.
България закрива четвъртфиналите на световното първенство по волейбол България закрива четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
Чете се за: 01:05 мин.
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
5577
Чете се за: 00:57 мин.
Иран и Чехия оформиха Топ 8 на световното по волейбол Иран и Чехия оформиха Топ 8 на световното по волейбол
Чете се за: 02:15 мин.
Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите
Чете се за: 02:05 мин.

