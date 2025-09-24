Полша ще търси реванш от Италия за финала на световното по волейбол през 2022 г.

Националният отбор на Полша по волейбол се класира за полуфиналите на световното първенство за мъже във Филипините. "Дружина полска" постигна чист успех във втория полуфинал за деня срещу Турция - 25:15, 25:22, 25:19.

Така поляците ще спорят за място на финал на шампионата на планетата срещу Италия в повторение на битката за златните медали от 2022 г, спечелена от "Скуадра адзура" в четири гейма.

Полша взе убедително първата част и се движеше комфортно и във втората преди южната ни съседка да стопи изоставането си от пет точки на една. Поляците все пак затвориха гейма и след това отвориха ранна преднина в третия, благодарение на която стигнаха финалната права без проблем.

Утре са останалите два четвъртфинала от програмата на световното първенство. От 10:30 часа играят Иран и Чехия, а в 15:00 часа българско време е мачът между САЩ и България. Победителите от тези две двойки ще играят помежду си в полуфиналите в събота.