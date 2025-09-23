България закрива четвъртфиналите на световното първенство по волейбол

Българският национален отбор по волейбол за мъже ще сложи край на четвъртфиналите на световното първенство във Филипините. Това стана факт след края на всички мачове от осминафиналите на Мондиала. Припомняме, че селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще има за съперник САЩ по пътя към Топ 4. Двата отбора ще спорят на 25 септември (четвъртък) от 15:00 часа българско време, което се явява и последен мач от четвъртфиналите.

Както е известно, българите преодоляха Португалия с 3:0 на осминафиналите. От своя страна американците отказаха Словения с 3:1. Ако „лъвовете“ се справят с „янките“, на полуфиналите ще играят със спечелилия от двойката между Чехия и Иран, които ще се срещнат в същия ден от 10:30 ч.

Ден по-рано са останалите два четвъртфинала. Утре (сряда) Италия и Белгия ще дадат старт на дуелите в Топ 8 от 10:30 ч., а от 15:00 ч. сили ще премерят Полша и Турция.