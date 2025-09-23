БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
България закрива четвъртфиналите на световното първенство по волейбол

Спорт
Мачът между българите и САЩ ще бъде последен по програма.

българия проправи път топ световното първенство
Снимка: en.volleyballworld.com
Българският национален отбор по волейбол за мъже ще сложи край на четвъртфиналите на световното първенство във Филипините. Това стана факт след края на всички мачове от осминафиналите на Мондиала. Припомняме, че селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще има за съперник САЩ по пътя към Топ 4. Двата отбора ще спорят на 25 септември (четвъртък) от 15:00 часа българско време, което се явява и последен мач от четвъртфиналите.

Както е известно, българите преодоляха Португалия с 3:0 на осминафиналите. От своя страна американците отказаха Словения с 3:1. Ако „лъвовете“ се справят с „янките“, на полуфиналите ще играят със спечелилия от двойката между Чехия и Иран, които ще се срещнат в същия ден от 10:30 ч.

Ден по-рано са останалите два четвъртфинала. Утре (сряда) Италия и Белгия ще дадат старт на дуелите в Топ 8 от 10:30 ч., а от 15:00 ч. сили ще премерят Полша и Турция.

#Национален отбор на САЩ по волейбол за мъже #Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за мъже

