Иран и Чехия оформиха топ 8 на световното по волейбол

Отборите на Иран и Чехия ще си оспорват място в топ 4 на световното първенство по волейбол във Филипините, като стигнаха до пряк сблъсък на четвъртфиналите.

Иран надигра Сърбия с 3:2 (23:25, 25:19, 24:26, 25:22, 15:9) в най-оспорвания мач от осминафиналите на турнира. Двубоят бе изключително драматичен и премина през няколко обрата. Западните ни съседи поведоха след труден успех в първия гейм, но азиатците отвърнаха с убедителна игра във втората част и изравниха. Третият гейм бе ключов, като Сърбия водеше с 20:15, но Иран обърна, като стигна до геймбол - 24:23. Последните три поредни точки бяха за сърбите - 26:24. Иран не се предаде и отново изравни след 25:22. В тайбрека азиатският тим пое инициативата и повече рискове, като стигна до 10:5, а след това и до шест мачбола при 14:8. Иран затвори мача при 15:9. Най-резултатен в мача бе Дражен Лубурич от Сърбия с 26 точки - 25 от атака и една успешна блокада. Милан Куюнджич отбеляза 15 за западната ни съседка. Али Хаджипур и капитанът Мортеза Шарифи бяха лидерите на Иран, съответно с 22 и 21 точки.

В по-ранния четвъртфинал през деня тимът на Чехия се наложи над Тунис с 3:0 (25:19, 25:18, 25:23). Чехите имаха осезаемо предимство в първите два гейма, спечелени с разлика. В третата част воденият от бившия български селекционер Камило Плачи Тунис водеше с 19:14, но позволи Чехия да направи късен обрат и да спечели чисто след 25:23. Диагоналът на чехите Патрик Индра бе най-резултатен в мача с 14 точки, Ян Галабов и Лукаш Вашина реализираха по 13. Усама Бен Ромдан и Али Бонги отбелязаха по 10 точки за африканския отбор.

Чехия и Иран ще спорят за място на полуфиналите в четвъртък, 25 септември. Двата отбора са в потока на България.