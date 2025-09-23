БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Чете се за: 04:50 мин.
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Чете се за: 00:42 мин.

Иран и Чехия оформиха топ 8 на световното по волейбол

Двата отбора са в потока на България.

Национален отбор на Иран по волейбол
Снимка: volleyballworld.com
Отборите на Иран и Чехия ще си оспорват място в топ 4 на световното първенство по волейбол във Филипините, като стигнаха до пряк сблъсък на четвъртфиналите.

Иран надигра Сърбия с 3:2 (23:25, 25:19, 24:26, 25:22, 15:9) в най-оспорвания мач от осминафиналите на турнира. Двубоят бе изключително драматичен и премина през няколко обрата. Западните ни съседи поведоха след труден успех в първия гейм, но азиатците отвърнаха с убедителна игра във втората част и изравниха. Третият гейм бе ключов, като Сърбия водеше с 20:15, но Иран обърна, като стигна до геймбол - 24:23. Последните три поредни точки бяха за сърбите - 26:24. Иран не се предаде и отново изравни след 25:22. В тайбрека азиатският тим пое инициативата и повече рискове, като стигна до 10:5, а след това и до шест мачбола при 14:8. Иран затвори мача при 15:9. Най-резултатен в мача бе Дражен Лубурич от Сърбия с 26 точки - 25 от атака и една успешна блокада. Милан Куюнджич отбеляза 15 за западната ни съседка. Али Хаджипур и капитанът Мортеза Шарифи бяха лидерите на Иран, съответно с 22 и 21 точки.

В по-ранния четвъртфинал през деня тимът на Чехия се наложи над Тунис с 3:0 (25:19, 25:18, 25:23). Чехите имаха осезаемо предимство в първите два гейма, спечелени с разлика. В третата част воденият от бившия български селекционер Камило Плачи Тунис водеше с 19:14, но позволи Чехия да направи късен обрат и да спечели чисто след 25:23. Диагоналът на чехите Патрик Индра бе най-резултатен в мача с 14 точки, Ян Галабов и Лукаш Вашина реализираха по 13. Усама Бен Ромдан и Али Бонги отбелязаха по 10 точки за африканския отбор.

Чехия и Иран ще спорят за място на полуфиналите в четвъртък, 25 септември. Двата отбора са в потока на България.

Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
Четвъртфиналният сблъсък е на 25 септември (четвъртък) от 15:00 ч.
Чете се за: 00:57 мин.
Българските волейболисти са на четвъртфинал на световно първенство за първи път от 15 години
Българските волейболисти са на четвъртфинал на световно първенство за първи път от 15 години
В Деня на независимостта възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини...
Чете се за: 05:12 мин.
#Национален отбор на Чехия по волейбол за мъже #Национален отбор на Иран по волейбол за мъже #Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г.

