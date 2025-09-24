Женският национален отбор по волейбол ще има нов селекционер

Антонина Зетова вече не е селекционер на националния отбор по волейбол за жени. Това потвърдиха от пресслужбата на БФ Волейбол. Решението е било взето на заседание на Управителния съвет и съобразено с желанието на самата Зетова.

„Българската федерация по волейбол проведе заседание на Управителния съвет, на което беше разгледан докладът на старши треньора на женския национален отбор Антонина Зетова относно представянето на тима на световното първенство в Тайланд.

След проведени разговори с г-жа Зетова и обсъждане по време на заседанието, Управителният съвет взе решение да се съобрази с нейното желание да прекрати ангажимента си като национален селекционер.

БФВ изказва своята благодарност към Антонина Зетова за отдадеността, професионализма и усилията ѝ в работата с представителния отбор. Федерацията ѝ пожелава успех в бъдещите професионални начинания“, съобщиха от пресслужбата на БФ Волейбол.