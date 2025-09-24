БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Италия е първият полуфиналист на световното по волейбол

Спорт
"Скуадра адзура" очаква победителя от двойката Полша - Турция.

Национален отбор на Италия по волейбол
Снимка: volleyballworld.com
Слушай новината

Италия продължава успешно защитата на световната титла по волейбол за мъже. "Скуадра адзура" разгроми Белгия с 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) гейма.

Носителите на трофея не оставиха никакви шансове на съперника и са отново на полуфинал на шампионат на планетата.

Роберто Русо беше най-резултатен за победителите с 12 точки. 11 и 10 съответно добавиха Алесандро Микелето и Матиа Ботоло. За Белгия Фере Регерс завърши с 13 точки.

Италианците чакат в последните четири победителя от двойката Полша - Турция. На изминалото световно Италия спря именно "Дружина Полска".

