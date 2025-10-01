България представи визията си за енергийна сигурност на „Срещата на лидерите от Мюнхен“ в Саудитска Арабия

Министърът на външните работи на Република България взе участие във високоавторитетната среща Munich Leaders Meeting (MLM), която се проведе в гр. Ал Уля, Саудитска Арабия.

Сред основните акценти на форума бяха и въпросите на регионалната и глобалната сигурност, устойчивото енергийно бъдеще и перспективите за задълбочено икономическо партньорство между Европа и държавите от Близкия изток.

Събитието обедини около 70 изтъкнати представители на правителства, международни организации, академични институции и водещи фигури от частния сектор. Дискусиите се проведоха под председателството на посланик Волфганг Ишингер, председател на Съвета на Фондация „Мюнхенска конференция по сигурността“, в условията на поверителност по правилото на Чатъм Хаус, което създаде възможност за откровен и задълбочен обмен на мнения по водещи международни теми.

В рамките на форума българският външен министър участва в специализиран панел, посветен на ролята на Близкия изток в трансформиращата се глобална енергийна архитектура.

В изказването си той открои стратегическото разположение на България и нейната роля в диверсификацията на енергийните източници за Европа. Министърът акцентира върху потенциала на страната ни като устойчив енергиен коридор и надежден партньор в осигуряването на дългосрочна енергийна стабилност в региона.

“България е ангажирана с визията за свързана, предвидима и устойчива енергийна среда. Като страна-членка на ЕС и кръстопът между Европа, Близкия изток и Черноморския регион, ние предлагаме както развита инфраструктура, така и стабилна институционална рамка за партньорство и инвестиции”, подчерта министърът.

В хода на форума бяха проведени и поредица от двустранни срещи с представители на ключови държави от Близкия изток. Те бяха насочени към разширяване на икономическото сътрудничество, насърчаване на инвестиции в стратегически сектори и утвърждаване на България като конкурентоспособна и предвидима дестинация за дългосрочно партньорство – особено в областите на енергетиката, иновациите, високите технологии и логистиката.

Munich Leaders Meeting е ексклузивен формат, провеждан под егидата на Мюнхенската конференция по сигурността. Събитието има за цел да създава пространство за стратегически диалог между Европа, Съединените щати и държавите от Близкия изток в контекста на нарастваща геополитическа несигурност и глобални трансформации. Предходни издания на срещата са се състояли във Вашингтон (2025), Рио де Жанейро (2024), Найроби и Токио (2023).