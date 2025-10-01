БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България представи визията си за енергийна сигурност на „Срещата на лидерите от Мюнхен“ в Саудитска Арабия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запази
българия представи визията енергийна сигурност bdquoсрещата лидерите мюнхенldquo саудитска арабия
Слушай новината

Министърът на външните работи на Република България взе участие във високоавторитетната среща Munich Leaders Meeting (MLM), която се проведе в гр. Ал Уля, Саудитска Арабия.

Сред основните акценти на форума бяха и въпросите на регионалната и глобалната сигурност, устойчивото енергийно бъдеще и перспективите за задълбочено икономическо партньорство между Европа и държавите от Близкия изток.

Събитието обедини около 70 изтъкнати представители на правителства, международни организации, академични институции и водещи фигури от частния сектор. Дискусиите се проведоха под председателството на посланик Волфганг Ишингер, председател на Съвета на Фондация „Мюнхенска конференция по сигурността“, в условията на поверителност по правилото на Чатъм Хаус, което създаде възможност за откровен и задълбочен обмен на мнения по водещи международни теми.

В рамките на форума българският външен министър участва в специализиран панел, посветен на ролята на Близкия изток в трансформиращата се глобална енергийна архитектура.

В изказването си той открои стратегическото разположение на България и нейната роля в диверсификацията на енергийните източници за Европа. Министърът акцентира върху потенциала на страната ни като устойчив енергиен коридор и надежден партньор в осигуряването на дългосрочна енергийна стабилност в региона.

“България е ангажирана с визията за свързана, предвидима и устойчива енергийна среда. Като страна-членка на ЕС и кръстопът между Европа, Близкия изток и Черноморския регион, ние предлагаме както развита инфраструктура, така и стабилна институционална рамка за партньорство и инвестиции”, подчерта министърът.

В хода на форума бяха проведени и поредица от двустранни срещи с представители на ключови държави от Близкия изток. Те бяха насочени към разширяване на икономическото сътрудничество, насърчаване на инвестиции в стратегически сектори и утвърждаване на България като конкурентоспособна и предвидима дестинация за дългосрочно партньорство – особено в областите на енергетиката, иновациите, високите технологии и логистиката.

Munich Leaders Meeting е ексклузивен формат, провеждан под егидата на Мюнхенската конференция по сигурността. Събитието има за цел да създава пространство за стратегически диалог между Европа, Съединените щати и държавите от Близкия изток в контекста на нарастваща геополитическа несигурност и глобални трансформации. Предходни издания на срещата са се състояли във Вашингтон (2025), Рио де Жанейро (2024), Найроби и Токио (2023).

#георг Георгиев #Близък изток

Последвайте ни

ТОП 24

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
1
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
2
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
3
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
4
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна...
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в "Слънчев бряг"
5
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол
6
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Политика

Министър Георг Георгиев: България и Саудитска Арабия имат значителен неизползван потенциал за икономическо партньорство
Министър Георг Георгиев: България и Саудитска Арабия имат значителен неизползван потенциал за икономическо партньорство
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията
Чете се за: 01:30 мин.
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация" Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация"
Чете се за: 04:27 мин.
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Ивайло Мирчев: Внесохме законопроект за бодикамери в ИА "Автомобилна администрация" Ивайло Мирчев: Внесохме законопроект за бодикамери в ИА "Автомобилна администрация"
Чете се за: 04:12 мин.
Росен Желязков: Наш дълг е да осигурим достойни доходи и качествена грижа за възрастните хора Росен Желязков: Наш дълг е да осигурим достойни доходи и качествена грижа за възрастните хора
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ) Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ