България с четири бронзови медала от международния турнир на ITTF World Para в Ялова

bnt avatar logo от БНТ
България с четири бронзови медала от международния турнир на ITTF World Para в Ялова
Българските състезатели се представиха достойно на силния международен турнир от веригата на ITTF World Para, който се проведе в Ялова, Турция в периода 2-5 април.

Страната ни беше представена от Йордан Митев (клас 8, СКХУ Алфа) и Валентина Марчева (клас 7, СК Джавелин), които записаха силно участие и спечелиха общо четири бронзови отличия.

Национален треньор на Валя и Данчо е Денислав Коджабашев, най-успешният български състезател по пара тенис на маса.

В индивидуалната надпревара при мъжете Йордан Митев премина успешно груповата фаза, но на четвъртфиналите отстъпи пред силния представител на САЩ Томас Роденбергер.

При жените Валентина Марчева завоюва бронзов медал, след като излезе от групите с две победи и една загуба. В полуфиналите тя изигра оспорван двубой, но отстъпи на туркинята Кубра Коркут – сребърна медалистка от Паралимпийските игри в Париж.

Успехите за българския отбор продължиха и в надпреварите по двойки. В смесените двойки Марчева и Митев достигнаха до бронзовите отличия, след като записаха две победи в груповата фаза, включително престижен успех над представителите на Китай.

В мъжките двойки Йордан Митев спечели още един бронзов медал в тандем с шампиона в клас 9 Такуми Цуимура от Япония.

С тези резултати българските състезатели се завръщат от турнира в Ялова с общо четири бронзови медала и затвърждават доброто си представяне на международната сцена.

ТОП 24

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
2
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
3
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
4
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
5
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
6
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
3
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
4
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
5
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: Други спортове

Националите на България по холей на лед загубиха от Киргизстан в София
Националите на България по холей на лед загубиха от Киргизстан в София
Стефани Стоева и Калояна Налбантова с успешен старт на европейското по бадминтон
Александра Вътева с успешни тестове на пистата „Спа" преди старта на новия сезон
Националната спортна академия „Васил Левски" отбеляза 130-ата годишнина от първите съвременни олимпийски игри с научна конференция
15-годишен състезател по борба претърпя операция по спешност в "Пирогов"
Водещи новини

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за...
Чете се за: 05:05 мин.
По света
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята "Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята
Чете се за: 00:47 мин.
Любопитно
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Мъж нападна с брадва своя съседка Мъж нападна с брадва своя съседка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
Чете се за: 04:02 мин.
По света
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото...
Чете се за: 02:40 мин.
Икономика
