Съдът в Дупница остави в ареста задържаните по случая с нелегалната фабрика за цигари

Районният съд в Дупница наложи най-тежката мярка "задържане под стража" на двамата мъже, арестувани по случая с нелегалната фабрика за цигари, с мотива, че те могат да се укрият или да извършат друго подобно престъпление.

В четвъртък при специализирана полицейска акция във фабрика край Дупница беше осуетен опит за пласиране на продукцията. Открити са 651 мастербокса цигари без бандерол и над 11 тона нарязан тютюн на стойност над 1,3 млн. евро. В последствие е открит и склад в софийското село Кривина, където се е съхранявала част от стоката.

Фабриката е сред най-големите разкрити у нас през последните години, а продукцията е била предназначена за пазари в Западна и Централна Европа.

Мярката на обвиняемите може да бъде обжалвана в тридневен срок пред Окръжния съд в Кюстендил.