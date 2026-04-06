Александра Вътева с успешни тестове на пистата „Спа" преди старта на новия сезон

Александра Вътева с успешни тестове на пистата „Спа“ преди старта на новия сезон
Българската автомобилна състезателка Александра Вътева сложи силно начало на подготовката си за сезон 2026, след като проведе успешни тестове на легендарната писта Circuit de Spa-Francorchamps - „Спа“ в Белгия.

21-годишната Вътева, която е единствената жена, състезаваща се на толкова високо ниво в този клас автомобилни спортове, изпробва новия си автомобил Porsche 911 GT Cup (992) заедно с новия си отбор Target Competition. Тестовете са част от подготовката ѝ за старта на сезона в Porsche Carrera Cup Germany, който започва по-късно този месец, информираха от Iliev Sport Agency.

През новия сезон Вътева ще участва в общо осем състезания, като освен нов отбор и нов автомобил, тя вече е и официален пилот на Iron Dames – международна организация, подкрепяща развитието на жени в моторните спортове.

„Щастлива съм, че съм част от толкова сериозен отбор като Target Competition. Много съм доволна от първите тестове на „Спа“. Условията бяха променливи – силно слънце, последвано от дъжд, но успяхме да съберем ценна информация. Чувствах се отлично в колата и вярвам, че сме на прав път“, коментира Вътева.

Българката няма да губи време преди началото на сезона, като още след броени дни ще проведе още тестове на пистата Autodromo Enzo e Dino Ferrari в Италия – мястото, където ще се състои първият кръг от шампионата.

През изминалия сезон Александра Вътева записа силно представяне в Porsche Carrera Cup, като се класира сред водещите пилоти в шампионата. За 2026 година амбициите ѝ са по-високи – подобряване на постигнатото и атака на челните позиции в крайното класиране.

