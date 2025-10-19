БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Чете се за: 00:50 мин.
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност...
Чете се за: 00:37 мин.
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред...
Чете се за: 06:07 мин.
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 04:00 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

България с четири медала от турнир по художествена гимнастика в Загреб

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
В надпреварата участваха над 400 гимнастички от 11 държави.

художествена гимнастика
Снимка: БТА
Българските състезателки по художествена гимнастика спечелиха четири медала от международния турнир "Aura Cup" в столицата на Хърватия – Загреб.

Лора Христова завоюва първото си отличие от състезание на ФИГ при жените, след като взе бронз на финала на топка с 24.800 точки. Те се нареди също девета на обръч с 22.250 и девета в многобоя.

София Павлова се класира девета на финала на лента с оценка 21.200 точки, а в многобоя остана на 16-а позиция.

При жените категория Б Емма Кръстева се окичи с бронзов медал на обръч.

При девойките световната шампионка с ансамбъла на България Анания Димитров взе сребро на финала на бухалки с 24.200 точки, остана четвърта на топка, седма на обръч и осма в многобоя. Ивана Янкулова е 11-а в многобоя, пета на топка и седма на лента. Анания и личният й треньор Евелина Ананиева вече подготвят изцяло нова индивидуална програма.

Успех и за Алина Петрова, която спечели титлата при децата, родени през 2018 година.

В надпреварата участваха над 400 гимнастички от 11 държави.

#художествена гимнастика

