БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България с нов шанс за медал днес на европейското първенство по бокс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Състезанието се провежда в Будва.

Европейско първенство по бокс з ученици
Снимка: БФ Бокс
Слушай новината

Нова порция вълнуващи мачове ни очакват днес на европейското първенство по бокс за ученици в Будва. Амбициите за медали се увеличават, а сред надеждите за отличия е и Валери Тодоров. Младият ни талант ще се качи на ринга в следобедната сесия, която започва от 15:00 часа.

В категория до 80 килограма той ще се изправи срещу Матиас Логкос (Гърция). Мачът е 13-ти в програмата от 1/4-финалите, а при успех Тодоров ще си гарантира минимум бронзов медал.

Такъв си осигури във вторник Ана Добрева. Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков тя надделя в тежка битка над украинката Ариана Пономарова. В категория до 40 килограма талантливата Добрева показа потенциала си и направи заявка за голямо бъдеще в бокса. Тя ще срещне на полуфинал англичанката Маделин Лаверик-Арно. Летисия Милева (57 кг) пък бе спряна от Есма Юртсевер (Турция).

#Европейско първенство по бокс за ученици в Будва

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
1
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
2
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
3
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
4
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5...
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил?
5
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си...
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде избегнато?
6
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Бокс

Ана Добрева гарантира първи български медал на европейското по бокс за ученици
Ана Добрева гарантира първи български медал на европейското по бокс за ученици
Два шанса за медал за българските боксьори на еврошампионата за ученици Два шанса за медал за българските боксьори на еврошампионата за ученици
Чете се за: 01:10 мин.
Петима българи в Топ 10 на световния бокс Петима българи в Топ 10 на световния бокс
Чете се за: 01:57 мин.
Здравко Колев победи италианец на еврошампионата по бокс за ученици Здравко Колев победи италианец на еврошампионата по бокс за ученици
Чете се за: 01:30 мин.
Летисия Милева победи Анастасия Мишура на старта на еврошампионата по бокс за ученици в Будва Летисия Милева победи Анастасия Мишура на старта на еврошампионата по бокс за ученици в Будва
Чете се за: 01:20 мин.
Българските боксьори осигуриха зрелище на галавечер в Полша Българските боксьори осигуриха зрелище на галавечер в Полша
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Лувърът отвори врати за посетители 2 дни след обира на века
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ