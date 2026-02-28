България с още две титли и общо 11 златни медала на турнира "Петко Сираков – Иван Илиев“

Българските борци спечелиха още две титли в последния ден на международния турнир „Петко Сираков – Иван Илиев“ за юноши и девойки до 23 години, който се проведе в тренировъчната зала на "Арена Армеец“ в София.

Златните отличия в свободния стил донесоха Андриан Вълканов (97 кг) и Диан Мънев (125 кг), които победиха на финалите своите съперници от Румъния. Вълканов беше определен и за най-добър български борец в свободната борба.

В класическия стил отличието за най-добър българин получи Калоян Иванов (97 кг), а при жените купата отиде при Виктория Бойнова (59 кг).

Специалните награди при чужденците бяха връчени на японския състезател Коджиро Хасегава (67 кг, класически стил), който се нуждаеше от едва 41 секунди, за да тушира съперника си, на румънеца Даниел Мариян Санду (65 кг, свободен стил) и на унгарката Соня Немет (53 кг) при жените.

В надпреварата участваха 168 състезатели от 15 държави, а българските представители завършиха с общо 11 титли. Турнирът беше последна проверка преди европейското първенство до 23 години в Зренянин (Сърбия), което ще се проведе от 9 до 15 март.

По време на финалите беше почетен и техническият директор на федерацията Тодор Тодоров, който отбеляза своя имен ден.