САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

България с още две титли и общо 11 златни медала на турнира "Петко Сираков – Иван Илиев“

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Андриан Вълканов и Диан Мънев триумфираха в свободния стил, турнирът беше генерална репетиция преди европейското до 23 години

Българските борци спечелиха още две титли в последния ден на международния турнир „Петко Сираков – Иван Илиев“ за юноши и девойки до 23 години, който се проведе в тренировъчната зала на "Арена Армеец“ в София.

Златните отличия в свободния стил донесоха Андриан Вълканов (97 кг) и Диан Мънев (125 кг), които победиха на финалите своите съперници от Румъния. Вълканов беше определен и за най-добър български борец в свободната борба.

В класическия стил отличието за най-добър българин получи Калоян Иванов (97 кг), а при жените купата отиде при Виктория Бойнова (59 кг).

Специалните награди при чужденците бяха връчени на японския състезател Коджиро Хасегава (67 кг, класически стил), който се нуждаеше от едва 41 секунди, за да тушира съперника си, на румънеца Даниел Мариян Санду (65 кг, свободен стил) и на унгарката Соня Немет (53 кг) при жените.

В надпреварата участваха 168 състезатели от 15 държави, а българските представители завършиха с общо 11 титли. Турнирът беше последна проверка преди европейското първенство до 23 години в Зренянин (Сърбия), което ще се проведе от 9 до 15 март.

По време на финалите беше почетен и техническият директор на федерацията Тодор Тодоров, който отбеляза своя имен ден.

#Андриан Вълканов #борба #България

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

