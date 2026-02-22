България с три титли и общо седем медала на турнир по бокс в Румъния

България излъчи трима шампиони и общо седем медалисти на международния турнир „Дракула Оупън“. В конкуренцията на повече от 450 боксьори от 18 държави нашите таланти показаха, че са сред водещите в световен мащаб. Под наставленията на олимпийската шампионка Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов националите ни демонстрираха сериозен потенциал и израстване.

Валя Николаева грабна титлата при 46-килограмовите. Тя надигра на финала казахстанката Милана Иншина и и заслужи индивидуално отличие за страхотната работа, която свърши през изминалите дни на ринга в Плоещ. Шампион при младежите стана Янко Илиев. В категория до 55 килограма той показа разнообразен стил и напълно заслужено надигра бразилеца Густаво Силва. Злато грабна и Николай Иванов (85), който без проблем преодоля украинеца Давид Курски.

С бронзови отличия се поздравиха Роберта Хаджийска (51 кг), Маргарита Парпулова (57 кг), Виктория Димитрова (63 кг) и Никол Първанова (75 кг).