България със злато в Крос битките в Баку

Ансамбълът на България за жени спечели златен медал в Крос битките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку.

Във финала българките представиха съчетание с три обръча и два чифта бухалки и получиха оценка 27.350.

На второ място се класира Русия с неутрален статут, а трети е отборът на Израел.

Българският тим, който защитава титлата си от миналата година, започна силно и отстрани Беларус още в първия кръг.

Гимнастичките бяха наградени от президента на Европейската гимнастика и получават чек за 10 000 евро.

Общо България завършва участието си с четири медала – един златен и три сребърни. Сребърните отличия идват от представянето на Александра Петрова и Деа Емилова при девойките.