България се присъединява към инициатива за противовъздушна отбрана срещу нисколетящи заплахи

Министерският съвет одобри присъединяването на България към международна инициатива за разработване и въвеждане на способности за противовъздушна отбрана срещу нисколетящи въздушни заплахи.

Кабинетът одобри меморандум между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция, както и проект на нота за присъединяване на българското Министерство на отбраната. Присъединяването е при условие на последваща ратификация, съобщават от пресслужбата.

Сътрудничеството предвижда съвместен анализ на съществуващи и бъдещи технологични решения, оценка на съответствието им с оперативните изисквания и актуалните заплахи, както и определяне на общ подход за последващи действия.