България ще бъде представена от 12 гимнастици на Балканиадата в Задар

В надпреварата ще се включат гимнастици в три възрастови групи при младежите и девойките.

12 български състезатели ще участват на балканското първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе от 3 до 6 ноември в хърватския град Задар.

В надпреварата ще се включат гимнастици в три възрастови групи при младежите (12-13, 14-15 и 16-17 години) и три при девойките (10-11, 12-13 и 14-15 години). Форматът на състезанието предвижда участие на двама състезатели от всяка група, като за отборното класиране се взимат трите най-добри оценки.

Българският отбор е съставен от:

Михаил Божанин (ЦСКА)

Павел Попов (ЦСКА)

Борис Караджинов (ЦСКА)

Радослав Чаушев (ГСК Интерком Груп Черноморски юнак)

Борислав Жеков (ГСК Интерком Груп Черноморски юнак)

Наско Миков (Пирин Благоевград 2011)

Деа Митрева (Стрийт Уоркаут България)

Виана Гълъбова (Стрийт Уоркаут България)

Биляна Банева (Левски-Спартак)

Валерия Хинкова (Левски-Спартак)

Кристин Кръстева (Юнак)

Ива Димитрова (Левски-Спартак).

В треньорския щаб са Иван Танкушев, Йордан Рангелов, Филип Янев и Димитринка Алексиева, а от българска страна съдиите ще бъдат Александър Марков и Милена Мавродиева, съобщават от БФ Гимнастика.

