България ще бъде представена от 4-ма гимнастици на световното за младежи и девойки

Четирима състезатели ще представят България на световното първенство по спортна гимнастика за младежи и девойки, което ще се проведе от 20 до 24 ноември в Манила (Филипините).

При младежите в тима са Йоан Иванов и Никълъс Наков от клуб Левски-Спартак, както и Наско Миков от Пирин Благоевград 2011. При девойките ще имаме само една представителка - Кристин Кръстева. Преди броени дни гимнастичката на хасковския клуб Юнак спечели титлата в многобоя на балканското първенство в Задар (Хърватия).

Треньорите в българската делегация ще бъдат Александър Марков (личен треньор на Наско Миков), Делян Димитров (личен треньор на Никълъс Наков) и Димитринка Алексиева (личен треньор на Кристина Кръстева).

България ще има представители и при съдиите - Сергей Стоянов (младежи) и Катерина Маркова (девойки).

Делегацията пътува за Манила на 15 ноември, а подиум тренировките са три дни по-късно. Квалификациите при младежите са на 20 ноември, а при девойките - на 21 ноември.

За участие в световното първенство са подали заявка над 300 от най-добрите млади състезатели от 73 държави.