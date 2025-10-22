България ще е домакин на световно първенство по таекуондо за младежи

България спечели домакинството на световното първенство по таекуондо за младежи до 21 години през 2027 г. Това бе обявено на заседанието на Световната федерация в Китай. Надпреварата, която ще се проведе от 11-14 ноември в Самоков ще бъде последното голямо състезание в света, което ще носи точки за класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028г.

Утре в Уси ще се проведе Генералната асамблея, която ще определи новия президент на световната федерация, както и членовете на Съвета на Световното таекуондо. Един от кандидатите за член е президентът на БФ Таекуондо Слави Бинев.

Иначе от утре в град Уси в Китай стартира световното първенство по олимпийско таекуондо за мъже и жени. В надпреварата участие ще вземат близо 1000 състезатели от цял свят.