България ще придобие 32 ракети VL MICA за патрулните кораби на ВМС

Правителството одобри присъединяването на България към рамково споразумение между Франция и Дания за съвместно придобиване на зенитни ракетни системи VL MICA. Това съобщиха от правителствената прессужба след редовното заседание на Министерския съвет.

Решението упълномощава министъра на отбраната да проведе преговори и да подпише споразумението между министерствата на отбраната на трите държави.

Проектът предвижда доставката на 32 зенитни ракети VL MICA и свързаните с тях услуги. Той е включен в Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по инструмента SAFE, като Франция е водещата държава.

Ракетите са предназначени за системите за противовъздушна отбрана на многофункционалните патрулни кораби на Военноморските сили.

Следващите етапи от реализацията на проекта са приемане на проект за инвестиционен разход от Народното събрание и подписване на индивидуална поръчка по образец към Рамковото споразумение. В нея ще бъдат определени конкретните финансови параметри и сроковете за изпълнение.