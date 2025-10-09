България ще приеме турнир от Волейболната лига на нациите през 2027 г.

България ще е домакин на турнир от Волейболната лига на нациите (ВНЛ), съобщи за BGvolleyball.com президентът на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любомир Ганев.

„Имаме договорена Лига на нациите за 2027 година. Няколко български града имат желание и условията да са домакини. Призовавам всички общини да правят и други събития около мачовете. Така ще направим изживяването по-атрактивно, за да може който и да е дошъл, дори отборът да е загубил, човекът да иска пак да дойде“, заяви той.

Ганев добави, че лагерът на националите започва в края на април догодина. Тогава ще стартират подготовка първите състезатели, приключили с ангажиментите си с клубните отбори.

До момента София и Русе са подали официална заявка за домакинство на турнир от ВНЛ през 2027. Варна и Бургас също се спрягат за потенциални кандидати за домакини.