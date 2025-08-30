БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

България ще се бори за 9-ото място на световното първенство по волейбол за мъже до 21 г.

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Българите постигнаха победа с 3:1 гейма над Япония.

Български национален отбор по волейбол за мъже до 21 години
Снимка: Българска федерация по волейбол
България ще излезе в битка за деветото място на световното първенство за мъже под 21 години. До нея се стигна след победа над Япония с 3:1 (25:20, 12:25, 25:17, 25:22) гейма. Последният съперник на България на турнира в Китай ще бъде победителят от мача Украйна – Южна Корея.

Българите изиграха солиден мач, като само във втория гейм не се представиха на ниво. До средата на първия гейм непрекъснато водиха в резултата, но японците изравниха за 15:15. Последва серия от три точки, която реши изхода.

Вторият гейм беше изцяло под диктовката на „самураите“. В България направи само 12 точки.

Най-хубавото беше реакцията в третата част. Геймът започна равностойно и така се движеше дълго време. Серии от по три и четири точки във втората му половина донесоха успеха на България.

Япония направи всичко възможно да докара мача до тайбрек. В четвъртия гейм играта беше много равностойна, като всеки можеше да се поздрави с успех. Най-важната част дойде при 21:19 за азиатците. След това българите направиха пет поредни точки и повече не допуснаха изравняване.

