ИЗВЕСТИЯ

България ще се бори за бронза на еврошампионата по водна топка за юноши

Спорт
Българите допуснаха поражение от Белгия на полуфиналите.

България ще се бори за бронза на еврошампионата по водна топка за юноши
Снимка: БФ водна топка
Слушай новината

Националният отбор на България по водна топка за юноши загуби драматично от Белгия след изпълнение на дузпи на полуфиналите на европейското първенство до 18 години, Дивизия 1, което се провежда в Рио Майор, Португалия.

Българските ватерполисти губеха с два гола на полувремето, но успяха да изравнят в редовното време за 11:11.

Пре дузпите белгийците бяха по-точни и спечелиха с 5:4. Пропуск за българския отбор направи голмайсторът на тима Георги Венов.

Така България не успя да достигне до финала, който щеше да гарантира изкачване на тима в Елитната дивизия.

В неделя, 24 август, българският състав ще играе за бронзовите медали срещу загубилия в другия полуфинал между Израел и Португалия, който е по-късно днес.

