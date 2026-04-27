България ще запомни Михаил Заимов като човек на духа, написа Румен Радев

България ще запомни Михаил Заимов като човек на духа, който въплъщаваше в образи, картини и слово. Изправяше се срещу предизвикателствата с неизменно достойнство, с ясна гражданска позиция и вярност към принципите. С тези думи Румен Радев (президент на България, 2017 - 2026) отдаде почит към личността и делото на фотографът и публицист Михаил Заимов, който почина вчера.

"Един наистина голям човек, оставил след себе си пример за почтеност, отговорност и последователност в отстояването на значими каузи. В моменти като този си даваме сметка колко важни са хората, които не само присъстват в обществения живот, а оставят незаличима следа със своето изкуство, с характера, убежденията и личния си пример.

Поклон пред светлата му памет!", пише Румен Радев пост във Фейсбук.