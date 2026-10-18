България спечели сребърните медали при смесените отбори на европейското първенство по бадминтон на открито

България спечели сребърните медали на европейското първенство по бадминтон на открито.



Националният ни отбор в смесената отборна надпревара завоюва сребърните медали след оспорван финал, в който отстьпи с 52:60 срещу отбора на Гърция.

Мъжкият ни национален отбор също се качи на почетната стълбичка, спечелвайки бронзовите медали в индивидуалната надпревара.

По пътя към отличията постигнахме победи в груповата фаза срещу отборите на Швейцария с 60:49 и срещу Турция 60:59. На полуфинала отново срещнахме Турция, които отново победихме със същия резултат и само една точка разлика 60:59.

Мениджър на отбора е докторантът в Техническия университет – София Мирослав Петров.

Това е поредният голям успех за отбора ни след среброто /индивидуално-жени/ от световното първенство в ОАЕ, както и третото място в смесената отборна надпревара от шампионата на стария континент през 2025 година.