НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните...
Чете се за: 02:55 мин.
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора,...
Чете се за: 04:37 мин.
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм –...
Чете се за: 04:15 мин.
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

България срещу Белгия в първия си мач в Лигата на нациите

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Двубоят ще бъде на 10 юни в Бразилия.

българия показа здрави нерви полша лигата нациите
Мъжкият национален отбор на България ще играе срещу Белгия в първия си мач от Лигата на нациите по волейбол през 2026 година. От Международната федерация по волейбол утвърдиха програмата на турнира, която показва, че белгийците ще се изправят срещу световните вицешампиони на 10 юни в Бразилия.

Следващата среща на водения от селекционера Джанлоренцо Бленджини състав е на 11 юни срещу Иран. На 13 и 14 юни "трикольорите" ще се изправят съответно срещу Аржентина и Сърбия.

Във втората седмица от Лигата на нациите България ще играе последователно срещу Италия, Слования, Канада и Украйна между 24 и 28 юни в Любляна, Словения.

От 15 до 20 юли българите ще срещнат последователно победителя в Лигата от 2025 година Полша, Китай, домакина САЩ и Франция. Двубоите ще се проведат в Чикаго.

#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026

