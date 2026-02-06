България срещу Белгия в първия си мач в Лигата на нациите

Мъжкият национален отбор на България ще играе срещу Белгия в първия си мач от Лигата на нациите по волейбол през 2026 година. От Международната федерация по волейбол утвърдиха програмата на турнира, която показва, че белгийците ще се изправят срещу световните вицешампиони на 10 юни в Бразилия.

Следващата среща на водения от селекционера Джанлоренцо Бленджини състав е на 11 юни срещу Иран. На 13 и 14 юни "трикольорите" ще се изправят съответно срещу Аржентина и Сърбия.

Във втората седмица от Лигата на нациите България ще играе последователно срещу Италия, Слования, Канада и Украйна между 24 и 28 юни в Любляна, Словения.

От 15 до 20 юли българите ще срещнат последователно победителя в Лигата от 2025 година Полша, Китай, домакина САЩ и Франция. Двубоите ще се проведат в Чикаго.