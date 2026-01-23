България срещу Франция, Италия и Чехия на европейското по волейбол U22

Националният отбор на България U22 – волейбол попадна в трудна група за европейското първенство в Португалия. Нашите ще играят срещу Франция, Италия и Чехия, отреди жребият.

Европейските финали ще се проведат в Албуфейра от 29 юни до 4 юли. България е в група II, а в група I са домакините от Португалия, Полша, Украйна и Израел.

Българските национали си осигуриха директно място на шампионата, след като спечелиха квалификационния турнир в Самоков. Под ръководството на Венцислав Симеонов и Тодор Алексиев отборът постигна три поредни победи срещу Нидерландия, Норвегия и Испания.

На европейското първенство тимът ще бъде воден от старши треньора Даниел Пеев и помощник-треньора Георги Петров.