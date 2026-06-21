България стартира с категоричен успех над Сърбия на Балканското първенство до 18 години

Националният отбор на България по волейбол за жени под 18 години започна по впечатляващ начин участието си на Балканското първенство в Тирана. Възпитаничките на Атанас Петров се наложиха категорично над Сърбия с 3:0 (25:19, 25:20, 25:17) в първия си двубой от турнира.

Българките демонстрираха увереност още от началото на срещата и бързо наложиха своя ритъм на игра. Силен сервис и стабилна игра в атака позволиха на младите „лъвици“ да контролират събитията на игрището и да вземат първия гейм с 25:19.

Втората част предложи повече трудности за българския състав. Сърбия успя да натрупа аванс от 16:12, възползвайки се от няколко непредизвикани грешки в редиците на нашия тим. Националките обаче показаха характер и след силна серия на блокада и контраатака обърнаха резултата. До края на гейма те не изпуснаха инициативата и след 25:20 удвоиха преднината си.

В третия гейм българският тим игра още по-освободено и уверено. Родните волейболистки доминираха във всички елементи и не оставиха шансове на съперника, затваряйки мача след 25:17 и крайното 3:0.

След успешния старт на шампионата България ще се изправи срещу Турция в неделя от 17:30 часа, а във вторник предстои двубой срещу домакина Албания.