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България стартира с медал световното първенство по сумо в Баку

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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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България стартира с медал участието си в световното първенство по сумо, което се провежда в Баку (Азербайджан).

Габриела Спасова
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България стартира с медал участието си в световното първенство по сумо, което се провежда в Баку (Азербайджан).

Дебютантката на шампионат на планетата Габриела Спасова успя да се пребори за бронза в категория до 60 кг при девойките до 18 години. На полуфинала тя загуби от представителката на Унгария Янка Силий, която в последствие стана и шампионка. На последното Европейско Габи загуби от същата състезателка в битката за бронза.

“Усещането е повече от прекрасно. След толкова европейски, на които си изпусках медала този път си го взел и то на Световно. Сега продължавам да тренирам и да се готвя, защото вече ще мога да участвам на Световно само при жените. Но аз имам европейска титла за жени, така че това не ми е непознато”, заяви Габи.


В часовете преди състезанието тя бе непрестанно обгрижвана от останалите момичета от отбора Михаела Христова, Анна Методиева, и Станислава Атанасова.

“Те са непрестанно до мен. Много ме надъхват, много ми помагат на психиката. Голяма опара са ми. Като треньорки са ми”, споделя още Спасова и показа талисманче - фигурка на куче, което е копие на истинския й домашен любимец Бруно.


Габриела благодари на своите лични треньорки Иглика Миленчева и Александра Накова и националните треньори Христо Христов и Николай Николов.

А каква е мечтата на едно момиче, което освен сумо, тренира и се състезава още в самбо и сумо: “Олимпийски игри”!

Жени:
Михаела Христова - до 65 кг.
Анна Методиева - до 73 кг.
Станислава Атанасова - до 80 кг.
Мъже:
Пресиян Михов - до 85 кг.
Иван Благоев - до 100 кг.
Симеон Станкович - до 115 кг.

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