България в Топ 3 при мъжете по медали на световното по канадска борба в Албена

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Общо родните състезателите спечелиха 26 медала.

Български национален отбор по канадска отбор
Снимка: БФ Канадска борба
Българският отбор при мъжете се класира на трето място в отборната надпревара след четирите състезателни дни на световното първенство по канадска борба, което приключи в Албена.

Златни медали за България спечелиха Красимир Костадинов (до 100 кг с дясна ръка) и Сашо Андреев (до 90 кг с дясна ръка). Йордан Цонев донесе два сребърни медала в категория до 110 кг при мъжете с лява и дясна ръка, същото стори и Сашо Андреев (до 90 кг с лява ръка). Българският тим е на трето място на почетната стълбичка, като пред родните представители се наредиха само зад тези на Грузия (2-о място) и Казахстан (1-о място).

При жените Димитрина Петрова завоюва единствената титла за България. Националката направи това в категория до 60 кг с дясна ръка без да допусне нито една загуба по пътя си към върха.

С 9 медала за България приключи 27-ото световно първенство за хора в неравностойно положение. С две световни титли се отличи Павел Кръстев, който беше безапелационен при хората с визуални увреждания. Тилка Кайрякова е със сребърен медал, а с бронзови останаха Лада Хаджиева (2), Маргарита Дабева, Зифет Неби, Камелия Добрева и Тилка Кайрякова.

При ветераните България завоюва второ място в отборното класиране при жените след двата златни медала на Елена Димитрова и двете сребърни отличия на Жана Ненова. Ивелин Милев триумфира при мъжете-ветерани с дясна ръка, а с лява спечели сребро. Даниел Живков завърши втори в категория до 80 кг и по този начин затвори надпреварата при ветераните, като България приключи с 9 медала.

В първите дни на надпреварата юношите също се представиха силно, като световна титла за България осигури Георги Колев в категория до 65 кг. с дясна ръка. Иво Рашев стигна до два бронза с лява и дясна ръка при младежите до 100 кг, а Стефан Стефанов стана трети в категория над 90 кг при юношите.

Общо равносметката за България е 26 медала от 46-ото световно първенство по канадска борба и 27-ото световно първенство за хора в неравностойно положение, което се проведе в Албена.

#Български национален отбор по канадска борба #световно първенство по канадска борба 2025 #канадска борба

