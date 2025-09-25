БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното...
Чете се за: 04:22 мин.
Инцидент с пътник спря електрозахранването на...
Чете се за: 00:35 мин.
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България в Топ 4! Лъвовете обърнаха САЩ след епичен тайбрек

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Деца
Запази

На полуфиналите българските волейболисти ще спорят с отбора на Чехия

българия топ лъвовете обърнаха сащ епичен тайбрек
Слушай новината

На световното първенство по волейбол във Филипините националите написаха история – след драматичен мач с пет гейма България надви САЩ с 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) и се класира на полуфиналите.

Американците започнаха по-силно и поведоха с 2:0 гейма, но „лъвовете“ показаха характер и не се отказаха. В третата част блокът и атаката заработиха, а резултатът стана 25:17. В четвъртия гейм битката вървеше точка за точка, но при 22:22 българите натиснаха и изравниха до 2:2.

Тайбрекът беше истински трилър – Александър и Симеон Николов вдъхновиха отбора с ключови точки, Георги Татаров блесна в решителните моменти, а Илия Петков сложи точка на спора с мощна атака за 15:13.

България е в Топ 4 на света за първи път от 2010 година.

Последвайте ни

ТОП 24

3-годишно дете избяга от детска градина в София
1
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
2
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по волейбол
3
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по...
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
5
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
6
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Спорт

Спортни новини 24.09.2025 г.
Спортни новини 24.09.2025 г.
Лудогорец започна Лига Европа със силен старт – победа над Малмьо Лудогорец започна Лига Европа със силен старт – победа над Малмьо
Чете се за: 00:50 мин.
Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол
Чете се за: 01:35 мин.
Спортни новини 23.09.2025 г. Спортни новини 23.09.2025 г.
Чете се за: 02:42 мин.
БФС избира нов треньор на националите днес БФС избира нов треньор на националите днес
Чете се за: 00:47 мин.
Нашите момчета играят срещу САЩ за място на полуфинал Нашите момчета играят срещу САЩ за място на полуфинал
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след паметен обрат
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след...
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2" Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО) След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
"За свободна България": Протест се провежда пред сградата...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Парите по ПВУ няма да бъдат спрени, увери Томислав Дончев
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ