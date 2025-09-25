България в Топ 4! Лъвовете обърнаха САЩ след епичен тайбрек

На световното първенство по волейбол във Филипините националите написаха история – след драматичен мач с пет гейма България надви САЩ с 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) и се класира на полуфиналите.

Американците започнаха по-силно и поведоха с 2:0 гейма, но „лъвовете“ показаха характер и не се отказаха. В третата част блокът и атаката заработиха, а резултатът стана 25:17. В четвъртия гейм битката вървеше точка за точка, но при 22:22 българите натиснаха и изравниха до 2:2.

Тайбрекът беше истински трилър – Александър и Симеон Николов вдъхновиха отбора с ключови точки, Георги Татаров блесна в решителните моменти, а Илия Петков сложи точка на спора с мощна атака за 15:13.

България е в Топ 4 на света за първи път от 2010 година.