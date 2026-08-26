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България възкръсна от 0:2 и е на крачка от осминафиналите на Евроволей

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Спорт
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"Лъвиците“ пречупиха Австрия с 3:2 след драматичен обрат, а Ива Дудова поведе тима с 23 точки

България възкръсна от 0:2 и е на крачка от осминафиналите на Евроволей
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Националният отбор на България по волейбол за жени показа характер и стигна до драматична победа с 3:2 (24:26, 15:25, 25:15, 25:16, 15:4) над Австрия на eвропейското първенство в Бърно. Селекцията на Марчело Абонданца се оказа в изключително тежка ситуация след загубата на първите два гейма, но намери сили за пълен обрат и направи огромна крачка към осминафиналите.

Началото по никакъв начин не подсказваше за щастлив край. Българките срещнаха сериозна съпротива още в първата част. След като наваксаха изоставането си и поведоха с 23:21, „лъвиците“ не успяха да затворят гейма. Австрия обърна развоя и след 26:24 поведе в резултата.

Кризата за България се задълбочи във втория гейм. Австрийките доминираха и натрупаха сериозна преднина, достигнала до 23:12. Българският тим така и не намери отговор и след 15:25 вече изоставаше с 0:2.

Тогава обаче започна преобразяването на отбора на Абонданца. Включването на Моника Кръстева помогна, а България стартира третата част с впечатляващото 9:1. Два поредни аса на Мария Кривошийска увеличиха аванса до 19:12, а Александра Миланова сложи точка на гейма за 25:15.

Инерцията вече беше изцяло на българска страна. Националките поведоха със 7:2 и 10:3 в четвъртата част, а Кривошийска продължи силното си представяне както от сервис, така и в атака. България затвори гейма с 25:16 и прати мача в решителен тайбрек.

Там „лъвиците“ не оставиха никакви съмнения кой ще бъде победителят. Блокада на Лора Славчева, последвана от неин ас, даде бърз аванс от 3:0. България продължи да увеличава разликата, стигна до 12:4, а успешните атаки на Кая Николова и Ива Дудова оформиха категоричното 15:4 и пълния обрат от 0:2 до 3:2.

Ива Дудова беше най-резултатна за България с 23 точки, докато Мария Кривошийска и Александра Миланова добавиха по 17. Двете записаха и по три аса. За Австрия Кора Шаберл завърши с 26 точки и беше най-резултатната състезателка в срещата.

Успехът постави България съвсем близо до участие в елиминациите. Победа на Сърбия срещу Украйна или успех на българките срещу Чехия ще гарантира място на осминафиналите. При завършване на четвърта позиция в групата България ще се изправи срещу европейския шампион Италия.

Последният двубой на националките в груповата фаза е срещу домакина Чехия в четвъртък от 20:00 часа българско време.



#Европейско първенство по волейбол 2026 жени #национален отбор на България по волейбол жени

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