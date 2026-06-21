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България взе глътка въздух в Лигата на нациите след луд мач с Украйна

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Волейболистките на Марчело Абоданца сложиха край на своите мъки в турнира.

българия украйна лига нациите жени
Снимка: volleyballworld.com
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Българският национален отбор по волейбол за жени сложи край на своите мъки в Лигата на нациите. Момичетата на Марчело Абоданца пречупиха Украйна с (25:22, 19:25, 21:25, 25:15, 17:15) в мач от четвъртия кръг в Група 6 от втората седмица в турнира, който се изигра в Банкок.
Срещата предложи множество обрати и драматични моменти, особено в тайбрека, когато българките показаха здрави нерви и измъкнаха успеха срещу волейболистките на Якуб Глушчак.

Това се оказа достатъчно за "лъвиците" да спрат пропадането си от пет поредни грешни хода в надпреварата и съответно да нанесат трето последователно поражение на украинките.

На сметката на българския тим личат две победи, шест загуби и 5 точки, което им отрежда 16-то място във временното класиране, а украинският отбор се намира с една позиция по-напред, като има същия баланс и актив от 6 точки. Следващият мач за България в турнира ще бъде на 8 юли, когато ще срещне Сърбия в Белград. От своя страна Украйна ще спори с Италия в Хонг Конг.


Двата отбора откриха мача с размяна на удари и честа равенство на таблото. Символичните домакини първи нарушиха статуквото и авансът от 3 точки бе факт. Украинките взеха мерки и на свой ред обърнаха хода на събитията, но българките реагираха и поставиха ново равенство на таблото. Впоследствие „лъвиците“ наложиха волята си при 22:22 и с 3 поредни точки увенчаха усилията си с успех, за да вземат връх в резултата.

Поделеното надмощие бе факт и на старта на втората част. Този път украинският отбор показа доста по-добри аргументи и логично се откъсна в резултата с 5 точки. Символичните домакини не се отказаха от мисълта за обрат, но направиха грешки, които ги спряха към въпросната цел, а техните съпернички спечелиха гейма с 25:19.

Българките тръгнаха мощно в третата част и закономерно се откъснаха със сериозна разлика, която стигана 6 точки. Постепенно украинките стабилизираха играта си на всички елементи и не само изравниха баланса на силите, а и се настаниха на лидерската позиция. Сривът в българския лагер даде допълнителни криле на символичните гости, които довършиха започнатото и след 25:21 обърнаха хода на събитията в общия резултат.

Инерцията на украинския отбор бе достатъчна за ранно водачество и на старта на четвъртия гейм. Символичните домакини отговориха подобаващо и последва светкавичен обрат, чрез който на бърза ръка солидния аванс отново бе в ръцете им. Подемът в украинския лагер се оказа временно явление и българките продължиха с наказателната си акция, за да сложат точка на частта с 25:15.

Двата отбора вървяха ръка за ръка при откриването на заключителния гейм. Тенденцията, свързана с това резултатът да бъде точка за точка, продължи с пълна сила до 13:13. „Лъвиците“ стигнаха до мачбол, но поредното равенство бе факт. Сценарият се повтори и при 15:15, след което българският тим направи две поредни успешни разигравания, слагайки точка на спора.

Мерелин Николова даде тон за драматичния успех на България с 16 точки. Мирослава Паскова заби 13, Микаела Стоянова реализира 12.

Анна Артишук блесна за Украйна с 22 точки. Олександра Миленко отбеляза 20.

#Национален отбор на Украйна по волейбол за жени #Волейболна лига на нациите за жени 2026 #Български национален отбор по волейбол за жени

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