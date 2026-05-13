България завърши на пето място при младежите на европейското по спортна стрелба

Българският отбор се нареди на пето място в дисциплината 25 метра пистолет при младежите на европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия.

Тимът в състав Виктор Бонев, Борис Димитров и Калоян Петков завърши с общ актив от 846 точки, като остана само на три точки от бронзовите медали, спечелени от отбора на Полша.

Европейската титла в дисциплината бе завоювана от Украйна с резултат от 857 точки, а Швеция остана със сребърните отличия след 853 точки.

В индивидуалната надпревара най-предно класиране от българските състезатели записа Калоян Бонев, който завърши седми с 286 точки. Борис Димитров се нареди на 17-ата позиция с 283 точки, Кирил Илиев остана 25-и с 280 точки, а Калоян Петков зае 29-о място с 277 точки.

Шампион в дисциплината стана украинецът Олексий Цион с резултат от 288 точки.