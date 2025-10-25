Българка на финал в САЩ: Диа Евтимова стигна битката за титлата на двойки на тенис

Диа Евтимова се класира за финала на двойки на тенис турнира на клей в Хилтън Хед (САЩ) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Евтимова и партньорката ѝ Елена-Теодора Кадар от Румъния, поставени под номер 2, обърнаха американката Миа Слама и южноафриканката Габриела Броудфут с 4:6, 6:2, 10:2 за общо 78 минути игра.

Те загубиха първия сет, но след това напълно доминираха и взеха мача с категоричен обрат.

На финала те ще се изправят срещу американския тандем Бела Пейн и Сара Шумейт.

Това не е първи голям успех за Евтимова – тя има 19 титли при двойките от турнирите на ITF, а последната ѝ дойде в Анталия през 2024 г.

Още един повод да следим развитието на българския тенис.