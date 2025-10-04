Българка покори света: Емили Апостолова с шампионска титла по самбо в Индонезия

Само на 18 години, Емили Апостолова доказа, че мечтите се сбъдват, когато имаш воля, смелост и упоритост. На младежкото световно първенство по самбо в Индонезия тя завоюва световната титла в категория до 72 килограма. Във финала Емили победи рускинята Варвара Зеленцова с резултат 3:1 точки и заслужено се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка, докато звучеше българският химн. И това не е първият ѝ успех – през април тя вече беше спечелила сребърен медал от европейското първенство. Сега обаче златото е нейно – и на България. Емили е пример, че възрастта няма значение, когато имаш страст, дисциплина и мечта, в която вярваш докрай.