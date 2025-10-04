БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Българка покори света: Емили Апостолова с шампионска титла по самбо в Индонезия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Деца
Запази
Българка покори света: Емили Апостолова с шампионска титла по самбо в Индонезия
Слушай новината

Само на 18 години, Емили Апостолова доказа, че мечтите се сбъдват, когато имаш воля, смелост и упоритост. На младежкото световно първенство по самбо в Индонезия тя завоюва световната титла в категория до 72 килограма. Във финала Емили победи рускинята Варвара Зеленцова с резултат 3:1 точки и заслужено се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка, докато звучеше българският химн. И това не е първият ѝ успех – през април тя вече беше спечелила сребърен медал от европейското първенство. Сега обаче златото е нейно – и на България. Емили е пример, че възрастта няма значение, когато имаш страст, дисциплина и мечта, в която вярваш докрай.

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
1
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията
2
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за...
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
3
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
4
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
Отвориха за движение "Петрохан"
5
Отвориха за движение "Петрохан"
Четвърта жертва на потопа в Елените
6
Четвърта жертва на потопа в Елените

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
3
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
4
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Спорт

Огромен успех за България! Малена Замфирова е №1 млад спортист на Европа
Огромен успех за България! Малена Замфирова е №1 млад спортист на Европа
Спортни новини 03.10.2025 г. Спортни новини 03.10.2025 г.
Чете се за: 01:45 мин.
България готова за Турция и Испания: ето кои влизат в състава България готова за Турция и Испания: ето кои влизат в състава
Чете се за: 01:32 мин.
Кои спортисти ще представят България на световното по карате? Кои спортисти ще представят България на световното по карате?
Чете се за: 01:00 мин.
Спортни новини 02.10.2025 г. Спортни новини 02.10.2025 г.
Чете се за: 01:27 мин.
Исторически бронз за България: Европейското първенство по тенис на маса до 13 години – Стефан Бончев! Исторически бронз за България: Европейското първенство по тенис на маса до 13 години – Стефан Бончев!
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован 505 дни в плен на Хамас (ЕКСКЛУЗИВНО)
"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован...
Чете се за: 20:02 мин.
Общество
Четвърта жертва на потопа в Елените Четвърта жертва на потопа в Елените
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Кои са жертвите на водния апокалипсис в Елените?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Изборите в Чехия: Печели евроскептикът и бивш премиер Андрей Бабиш
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Преговорите за Газа се подновяват - Хамас прие частично плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ