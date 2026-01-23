Българките влизат в битка за медалите в Солт Лейк Сити

Четири български сабльорки ще играят във втория ден на турнира за Световната купа по сабя за жени в Солт Лейк Сити. Това са Емма Нейкова, Вероника Василева, Белослава Иванова и Йоана Илиева.

В турнира участват 184 състезателки от 33 държави, включително всички от топ 10 на световната ранглиста. Василева, Нейкова и Иванова започнаха силно и преминаха групите и предварителните елиминации. Илиева влиза директно във втория ден, защото е №2 в света.

В събота българките излизат в директните двубои:

Белослава Иванова срещу световната №1 Мисаки Емура

Емма Нейкова срещу Вероника Василева

Йоана Илиева срещу Мариела Виале



Днес са боевете при мъжете, където България е представена от Калоян Пешев и Тодор Стойчев.