Българска парламентарна делегация пристигна в Света гора за есенния празник на свети Георги

Делегация на Народното събрание на България пристигна в българския Зографски манастир “Свети великомъченик Георги” в Света гора, на полуостров Атон в Гърция. Делегацията е там, за да участва в отбелязването на есенния празник на свети Георги по стар стил – 16 ноември, когато мощите му са пренесени от мястото на измъчването му в Лида (днешния град Лид в Израел) в новоосветен християнски храм.

Българските депутати бяха посрещнати от игумена архимандрит Гавриил и след пристигането си първо се поклониха на трите чудотворни икони на свети Георги в централния манастирски храм, за които им разказа игуменът.

Делегацията се води от заместник-председателя на 51-вото Народно събрание Цончо Ганев от “Възраждане” и в нея влизат председателят на парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията Красимир Събев от “ГЕРБ - СДС”, заместник-председателят на същата комисия Атанас Славов от “Продължаваме промяната - Демократична България”, заместник-председателят на парламентарна група "Движение за права и свободи – Ново начало" Станислав Анастасов, заместник-председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси и секретар на парламентарната група на “БСП - Обединена левица” Атанас Атанасов, парламентарният секретар и секретар на парламентарната група на “Има такъв народ” Александър Вълчев и народният представител от “Величие” Любиша Блажевски.

Делегацията се придружава от генералния консул на България в Солун, Гърция, Антон Марков и от главния експертен сътрудник на парламентарната комисия по външна политика Лъчезар Тошев.

В храма Тошев подари на архимандрит Гавриил миро от мощите на свети Николай Чудотворец в Бари, Италия. “Приемам го като благословение от свети Николай”, каза игуменът.

На празника Българската православна църква се представлява от Браницкия епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит и български патриарх Даниил.

В манастира за празника пристигат и много поклонници от България.

Те ще участват в бдението през нощта срещу деня на празника, в светата литургия и в литийното шествие с чудотворната икона на свети Георги.