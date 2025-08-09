БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

Българската делегация отпътува за световното по художествена гимнастика в Рио де Жанейро

Глобалното първенство ще се проведе от 20 до 24 август.

Български национален отбор по художествена гимнастика
Снимка: фейсбук БФХГ
Българската делегация отпътува за световното първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе от 20 до 24 август в Рио де Жанейро (Бразилия).

Страната ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалната надпревара и от ансамбъл жени в състав София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова. Отборът ще направи едноседмичен лагер в Аракажу.

Част от делегацията са личните треньори Бранимира Маркова и Валентина Иванова, Весела Димитрова и Ясена Стойнева (ансамбъл жени), Елица Павликенова (хореограф), Георги Аспарухов (балетен педагог), психолозите проф. Татяна Янчева и Стелиана Янкова, кинезитерапевти Ива Александрова и Георги Ряхов.

Съдия за България на това състезание ще бъде Филипа Филипова, съобщават от БФХГ във фейсбук.

#Световно първенство по художествена гимнастика в Бразилия 2025 г. # Ева Брезалиева #Български ансамбъл по художествена гимнастика #Стилияна Николова

