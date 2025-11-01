БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия...
Чете се за: 02:45 мин.
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя,...
Чете се за: 03:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Българската православна църква представя мобилно приложение

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

За да осигури лесен достъп и информация и да е по-близо до младите

светият синод обяви против провеждането софия прайд
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

С благословението на Свeтия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ- БП), в Деня на народните будители, официалният сайт на БПЦ представя мобилно приложение, създадено с цел да осигури лесен и удобен достъп до официалната информация и до ресурси на Православната ни църква. Това съобщи пресслужбата на БПЦ-БП.

В първата си версия приложението включва основни раздели, като „Библия - Свещеното писание на Стария и Новия завет“, "Новини", "Църковен календар“, „Кратък молитвеник“, „Жития на светиите“ и „Видеогалерия“, представени в интуитивна и модерна среда.

Чрез това мобилно приложение Светият синод на БПЦ-БП се стреми да бъде още една крачка по-близо до младите хора, като им предоставя бърза, навременна и ценна информация - не само от църковния живот в страната, но и за духовния път на всеки православен християнин.

В приложението предстои да бъдат включени още функционалности и възможности, като пълен достъп до печатния официоз на Църквата - „Църковен вестник“, и до издания на Синодално издателство.

#мобилно приложение #Българска православна църква

Последвайте ни

ТОП 24

Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
1
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...
Пентагонът одобри доставката на далекобойни ракети "Томахоук" на Украйна
2
Пентагонът одобри доставката на далекобойни ракети...
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
3
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
"Пакост или лакомство": Деца и родители празнуват Хелоуин в цялата страна
4
"Пакост или лакомство": Деца и родители празнуват Хелоуин...
Ще поскъпнат ли жилищата след влизането в еврозоната?
5
Ще поскъпнат ли жилищата след влизането в еврозоната?
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
6
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: У нас

Моторист загина при катастрофа в Пловдив
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
Чете се за: 02:10 мин.
Откриха мъртъв мъжа, застрелял жена в магазин в София Откриха мъртъв мъжа, застрелял жена в магазин в София
Чете се за: 00:30 мин.
Премиерът Росен Желязков: Будителите с техния добър пример са това, което ни обединява днес Премиерът Росен Желязков: Будителите с техния добър пример са това, което ни обединява днес
Чете се за: 01:45 мин.
Авария наводни улици във варненския квартал “Бриз” (ВИДЕО) Авария наводни улици във варненския квартал “Бриз” (ВИДЕО)
Чете се за: 00:37 мин.
Министър Красимир Вълчев: Средствата за образование ще нараснат в Бюджет 2026 Министър Красимир Вълчев: Средствата за образование ще нараснат в Бюджет 2026
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Празнични шествия за Деня на народните будители Празнични шествия за Деня на народните будители
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков: Будителите с техния добър пример са това, което ни обединява днес Премиерът Росен Желязков: Будителите с техния добър пример са това, което ни обединява днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
В Деня на будителите: Президентът награди шестима младежи за...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Година след трагедията в Нови Сад: 16 бели гълъба в памет на жертвите
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Чете се за: 00:45 мин.
Регионални
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ