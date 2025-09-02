Български съдии направиха оглед на композициите на родните фигуристи

Български съдии с международни сертификати направиха оглед на композициите за сезон 2025/2026 на родните фигуристи преди новия сезон. Контролното състезание се проведе преди няколко дни в Зимния дворец, съобщават от БФ Кънки.

Участваха три девойки - Лиа Любенова, Криста Георгиева и Милена Велчева, трима мъже - Александър Златков, Филип Каймакчиев и Лари Луполоувър, като Златков и Луполоувър изиграха само кратките си програми, както и Александра Фейгин. Най-добрата българска фигуристка представи и двете си програми, поставени от хореограф номер 1 в света за 2024 година Беноа Ришо.

Както е известно, Фейгин единствена завоюва квота за участие при жените на Олимпийските игри в Милано догодина.