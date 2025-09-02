БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Български съдии направиха оглед на композициите на родните фигуристи

Чете се за: 01:27 мин.
Контролното състезание се проведе преди няколко дни в Зимния дворец, съобщават от БФ Кънки.

Александра Фейгин
Снимка: БГНЕС
Български съдии с международни сертификати направиха оглед на композициите за сезон 2025/2026 на родните фигуристи преди новия сезон. Контролното състезание се проведе преди няколко дни в Зимния дворец, съобщават от БФ Кънки.

Участваха три девойки - Лиа Любенова, Криста Георгиева и Милена Велчева, трима мъже - Александър Златков, Филип Каймакчиев и Лари Луполоувър, като Златков и Луполоувър изиграха само кратките си програми, както и Александра Фейгин. Най-добрата българска фигуристка представи и двете си програми, поставени от хореограф номер 1 в света за 2024 година Беноа Ришо.

Както е известно, Фейгин единствена завоюва квота за участие при жените на Олимпийските игри в Милано догодина.

"По време на двата дни на контролното, участващите състезатели показаха интересни композиции и заявиха амбиция за достойно представяне през сезона. Надяваме се, че всички ще се съхранят здрави, ще бъдат целеустремени, постоянни и упорити във всяка тренировка, а вътрешната конкуренция ще бъде стимул за високо качество и добри резултати", написаха от централата във Фейсбук.

#БФ Кънки

