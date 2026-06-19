Български ученици спечелиха 4 медала от Европейската олимпиада по физика (EuPhO), която се проведе в Гьотеборг, Швеция. В конкуренция с близо 200 участници от 41 държави нашите гимназисти завоюваха 2 златни и 2 сребърни медала и почетна грамота.

Златните медали за България спечелиха десетокласниците Светослав Арабов от МГ Варна и Йордан Петков от Американския колеж в София. Сребърните отличия взеха Александър Николов (12-и клас, ПЧМГ) и Мирослав Драганов (10-и клас, ППМГ Бургас), а с почетна грамота беше награден Атанас Гочев (12-ти клас, СМГ). Техни ръководители са доц. д-р Нено Тодоров и Георги Александров от Физически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.

Участието е най-успешното представяне на страната ни на (EuPhO) от 2021 г. насам, когато бяха спечелени два златни и три бронзови медала. От началото на провеждането на олимпиадата през 2017 г. наши ученици са взели общо седем златни, 12 сребърни, 26 бронзови медала и четири почетни грамоти.

Европейската олимпиада по физика (EuPhO) е състезание, което в максимална степен доближава учениците до реалната научна работа. То включва кратки задачи и насърчава творчески подходи към решаването им. По време на експерименталния кръг учениците изследваха свойствата на течности и малки твърди тела с помощта на акустичен левитатор. Задачите от теоретичния кръг отново бяха с акцент върху моделирането на реални проблеми и обхващаха различни дялове на физиката, като механика, електричество и магнетизъм и термодинамика